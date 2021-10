Inter-Roma 1-0 | Sconfitta e sorpasso subito dalle giallorosse di Spugna

Squadra in casa

Squadra in casa Inter Women

La Roma perde il recupero della quarta giornata contro l’Inter. Il risultato finale vede le ragazze di Rita Guarino festeggiare l’1 a 0 grazie alla rete di Nchout nella ripresa. La Roma paga la mancata concretezza durante la prima frazione di gioco. Con questo risultato l'Inter sale al quarto posto, a quota 12 punti, superando proprio la Roma ferma a 10 punti.

Primo tempo

Al quinto grande occasione per l’Inter con Bonetti che da distanza ravvicinata non trova lo specchio della porta. Al 10ecimo grande giocata di Thaisa che lascia partire un gran tiro su cui è bravissima Durante a mettere in angolo. L’estremo difensore nerazzurra si ripete su Glionna. L’attaccante giallorossa ci prova direttamente da calcio d’angolo, ma Durante è attenta.

Il primo tempo finisce 0 a 0 con le giallorosse di Spugna padrone del campo ma a cui manca la stoccata finale per trovare il gol.

Secondo tempo

Nella ripresa parte meglio l’Inter. Le nerazzurre sfiorano il vantaggio con Marinelli che sfiora il palo. La Roma tiene palla ma non si rende pericolosa anzi, soffre il contropiede nerazzurro. In uno di questi è ancora Marinelli a flirtare con il gol del vantaggio ma Ceasar para in due tempi. All’85esimo l’Inter sblocca il risultato. Bell’azione di Polli che serve un buon pallone a Nchout che tutta sola dentro l’area batte Ceasar e regala il vantaggio alle nerazzurre. Nel recupero la Roma avrebbe l’occasione di pareggiare: Alborghetti sbaglia la rimessa laterale e serve involontariamente Pirone. L’attaccante giallorossa tutta sola davanti a Durante però calcia fuori.

Con l’occasione fallita da Pirone termina la partita con l’Inter che senza soffrire nella ripresa sblocca la partita e batte la Roma.

Tabellino

Inter (4-4-2): Durante; Merlo, Sostevold, Alborghetti, Landstrom; Simonetti, Karchoumi, Csiszar, Pandini (dal 45’ Portales); Bonetti (dal 57’ Nchout), Marinelli (dal 77’ Polli). All.: Guarino.

Roma (4-3-3): Ceasar; Di Guglielmo, Swaby, Linari, Soffia; Giugliano, Thaisa (dal 75’ Greggi), Andressa; Glionna, Serturini (dall’84’ Corelli), Lazaro (dal 75’ Pirone). All.: Spugna.

Marcatori: 85’ Nchout (I)

Ammonite: Csiszar (I); Lazaro (R), Swaby (R), Giugliano (R)

Arbitro: Bogdan Nicolae Sfira