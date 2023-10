Serie D girone F, il Notaresco stende il Tivoli

Squadra in casa

Squadra in casa San Nicolò Notaresco

Giornata no per il Tivoli, che nella trasferta di San Nicolò Notaresco viene travolto senza appello. Dopo un primo tempo equilibrato a rompere gli argini ci ha pensato l'autogol di Iurgens al 51', con Saccomanni che ha poi firmato il raddoppio dieci minuti dopo. I laziali hanno provato a reagire ma nel recupero è di nuovo Notaresco, con Bonfiglio che ha trasformato il rigore del definitivo 3-0. Il Tivoli resta così a sei punti, due in più della zona calda del girone F di Serie D.

NOTARESCO - TIVOLI 3-0 (51' aut. Iurgens, 63' Saccomanni, 95' rig. Bonfiglio)