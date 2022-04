Serie D, le date dei playoff e dei playout

Il Dipartimento Interregionale ha pubblicato le date dei Play Off e dei Play Out.

PLAY OFF

22 maggio 1^ Fase (Semifinali dei gironi A, B, C ed E)

25 maggio 1^ Fase (Semifinali dei gironi D, F, G, H e I)

29 maggio 2^ Fase (Finali di tutti i gironi)

Partecipano alla prima fase (semifinali di girone) le società classificatesi al 2°, 3°, 4° e 5° posto in ognuno dei 9 gironi del campionato di serie D. Le quattro squadre interessate si affronteranno in una gara unica e la squadra di casa, sarà quella con il miglior piazzamento quindi 2^ contro 5^ e 3^ contro 4^. La posizione migliore avrà valore, per il passaggio del turno, anche in caso di pareggio al termine del match e di equilibrio anche al termine dei tempi supplementari. Per conoscere tutti i dettagli consulta il Comunicato Ufficiale N° 65 del Dipartimento Interregionale

PLAY OUT

22 maggio (gara unica Gironi A, B, C ed E)

29 maggio (gara unica Gironi D, F, G, H e I)

Per i singoli Play Out confermati gli scontri diretti in gare di sola andata in casa della squadra meglio piazzata. Chi perde retrocede in Eccellenza, chi vince si salva. Per tutte le specifiche regolamentari consultare il Comunicato Ufficiale N^ 42 del Dipartimento Interregionale

[dal sito dell'LND]