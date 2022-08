Serie D, i gironi delle squadre laziali

La LND ha reso nota la suddivisione dei gironi per la stagione 2022/2023. Le squadre laziali saranno divise in quattro gironi diversi dei nove totali. Il girone con più squadre laziali è sicuramente il G, con la presenza di ben sette squadre come Pomezia, Cassino, Lupa Frascati, Real Monterotondo, Aprilia, Tivoli e Vis Artena. Cambio di girone invece per l'Ostiamare, l'anno scorso nel girone G e quest'anno nell'E con Flaminia e Montespaccato. Tante squadre laziali anche nel girone F, con Cynthialbalonga, Nuova Florida, Trastevere e il neonato Roma City FC.