Serie D gironi F e G, la diciassettesima giornata: Le squadre romane e laziali restano imbattute

Si è conclusa la diciassettesima giornata della Serie D, disputata nel turno infrasettimanale.

Il girone F: Di Renzo trascina il Roma City

Una domenica trionfale per le squadre del girone F, con il Roma City che vola a due punti dalla zona playoff con il 3-0 esterno ai danni del Vastogirardi, a firma di Di Renzo (doppietta) e Thiam. Esulta anche il Tivoli, ora a meno uno dalla zona salvezza diretta, vincitore sul campo del Fossombrone con i gol di Ruci, Di Emma e Maurizi. Chiude il girone F per le romane e laziali il pareggio rocambolesco del Real Monterotondo, che sotto 0-2 praticamente per tutta la partita trova la forza nel finale di pareggiare con Napoleoni all'85' e Meledandri al settimo minuto di recupero.

Il girone G: la Romana sale al terzo posto

Il derby laziale tra Nuova Florida e Romana se lo prendono quest'ultimi, che piegano per 4-2 la NF e volano al terzo posto in classifica nel girone G. Una vittoria costruita con un inizio folgorante, decisivi i gol di Armini, Vagnoni e Ferraro tra il secondo e l'ottavo minuto. Pareggio nell'altro derby, tra Cynthialbalonga e Boreale, con i castellani che hanno tanto da recriminare a causa del pareggio al quinto minuto di recupero di Di Vico che dà ossigeno alla classifica della Boreale. Continua la risalita dell'Ostiamare, ora a soli due punti dai playoff dopo un inizio complicato. Gli ostiensi stendono l'Atletico Uri in Sardegna per 5-0 con un secondo tempo da quattro gol e da cinque marcatori diversi. Solo un pari per l'Anzio nello scontro salvezza con il Budoni, al vantaggio iniziale anziate di Mladenovic al 16' ha risposto Quintero al 60'. Si rialza invece il Trastevere, ad un punto dalla zona salvezza diretta grazie al rocambolesco 4-3 ai danni del Gladiator, con Mastropietro mattatore con una dopppietta.

I tabellini

GIRONE F

VASTOGIRARDI - ROMA CITY 0-3

FOSSOMBRONE - TIVOLI 1-3

REAL MONTEROTONDO - ALMA JUVENTUS FANO 2-2

GIRONE G

ROMANA - NUOVA FLORIDA 4-2

CYNTHIALBALONGA - BOREALE 1-1

ATLETICO URI - OSTIAMARE 0-5

ANZIO - BUDONI 1-1

TRASTEVERE - GLADIATOR 4-3