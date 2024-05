Serie D gironi F e G, i risultati di playoff e playout: l'Anzio resta in Serie D! La Romana va in finale

Si sono conclusi le semifinali dei playoff e il turno di spareggio dei playout di Serie D.

Il girone F: la Tivoli saluta la Serie D

Cede solo per il miglior piazzamento in classifica il Roma City, autore di una splendida rimonta nel playoff del girone F contro l'Aquila. I romani sono andati sotto nel primo tempo con Banegas al 12', subendo poi il raddoppio al 250 della ripresa con Alessandro. A suonare la carica per gli ospiti è Di Renzo al 39', con Ingretolli che premia l'assalto finale del Roma City con il gol del definitivo pareggio nel recupero. Il Roma City si espone nei supplementari, conscio che un pareggio porterebbe alla vittoria dell'Aquila per classifica migliore, ma i padroni di casa fanno buona guardia e si portano a casa la finale con la Sambenedettese. Tanti rimpianti sempre nel girone F anche per il Tivoli, battuto in casa dallo United Riccione e retrocesso così in Eccellenza. I tiburtini sono andati sotto al 39' per il gol di Matteucci, salvo trovare il pareggio due minuti dopo con Di Emma sugli sviluppi di un angolo. Maio riporta avanti gli ospiti in pieno recupero con un colpo di testa e ad inizio ripresa il Riccione sferra la mazzata finale con Falou all'ottavo minuto, vanificando così il 2-3 tardivo di Maurizi e l'assalto finale che come esito dà la retrocessione del Tivoli.

Il girone G: l'Anzio si prende la salvezza, dilaga la Romana

Migliora il bilancio nel girone G, con la Romana che vince una gara senza storia con l'Ischia e si prende la finale dei play-off contro il Cassino. Una sfida dominata in lungo e in largo dopo il gol al 27' di Armini dopo una bella progressione che ha spezzato l'equilibrio iniziale. In cinque minuti ci ha pensato Calì, che tra il 33' e il 38' mette il sigillo sul match prima su assist di Vagnoni e poi con una botta imparabile da fuori area. Nella ripresa Romagnoli e Minnocci completano il lavoro, portando la Romana in finale nel migliore dei modi. Nel playout c'è una vittoria dilagante anche per l'Anzio, che si prende la salvezza in Serie D con le due doppiette di Lilli e Mladenovic, tutte nel secondo tempo. Chiude invece una stagione travagliata la Nuova Florida, che retrocede in Eccellenza nel peggiore dei modi. Gli ospiti infatti si erano portati sul 2-0 nel primo tempo con Moreso e Limongelli, subendo però la rimonta del Sassari con Scognamillo e Cabeccia, prima che i sardi chiudessero il discorso salvezza con il gol di N'Gbesso nel 5' minuto del secondo tempo supplementare.