Serie D gironi F e G, i risultati della ventunesima giornata: il Tivoli risale, stop Ostiamare

Si è conclusa la diciannovesima giornata di Serie D per i gironi F e G, con protagoniste tante squadre laziali in questa domenica di calcio.

Il girone F: il Tivoli fa un colpo salvezza

Colpo del Tivoli, che stende in casa il Notaresco con i gol di Cruz e De Marco e va ad un solo punto dalla zona salvezza diretta, approfittando della sconfitta del Sora in casa con lo United Riccione. Stop interno per il Roma City, che pareggia a reti bianche con un Termoli che si prende un buon punto in chiave salvezza, non accorciando così sulla Vigor Senigallia in zona playoff. Continua invece la crisi nera del Real Monterotondo, che subisce la doppietta di Ferolla e cade in trasferta a Fossombrone con l'incubo retrocessione diretta a un solo punto.

Il girone G: Cade l'Ostiamare, tiene la Romana

Nel girone G vince solo l'Ostiamare, che si prende tre punti importanti in casa del Budoni grazie a Crescenzo e Mastropietro all'8' e 28' del primo tempo. La Boreale ringrazia e va a meno tre proprio dal Budoni in zona playout con il prezioso pareggio casalingo nello scontro salvezza con l'Atletico Uri. Pareggio anche nel derby laziale di giornata, con l'Anzio che prima va avanti con Petkovic dopo solo nove minuti e poi subisce il pareggio di Calì al trentottesimo del secondo tempo che permette alla Romana di restare al terzo posto in classifica. Cade in casa la Nuova Florida, con la Nocerina che passa con i gol di Cardella e Carotenuto, e perde in trasferta l'Ostiamare, battuta a Civita Castellana dal Flaminia con i gol di Benedetti e De Cenco. Chiude il quadro delle sconfitte la Cynthialbalonga, che cede in casa al Cassino per il gol nel finale di D'Angelo.

I tabellini

GIRONE F

ROMA CITY - TERMOLI 0-0

TIVOLI - NOTARESCO 2-0

FOSSOMBRONE - REAL MONTEROTONDO 3-0

GIRONE G

BOREALE - ATLETICO URI 0-0

BUDONI - TRASTEVERE 1-2

CYNTHIALBALONGA - CASSINO 0-1

FLAMINIA - OSTIAMARE 2-0

NUOVA FLORIDA - NOCERINA 0-2

ANZIO - ROMANA 1-1