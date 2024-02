Serie D gironi F e G, i risultati della ventitreesima giornata: l'Ostiamare pareggia in Sardegna, il Tivoli trova la terza di fila

Si è conclusa la ventitreesima giornata di Serie D per i gironi F e G, con protagoniste tante squadre laziali in questa domenica di calcio.

Il girone F: la Roma City si beffa nel finale

Si perde nel finale la Roma City, che dopo aver rimontato il vantaggio iniziale di Passewe con Scognamiglio e Di Renzo ha subito la beffa all'85' con il gol del 2-2 di Manfrellotti che ha regalato il punto al Matese. Continua invece la marcia del Tivoli, alla terza vittoria di fila. Ad aprire le danze è l'ex Roma Vestenicky al 13' del primo tempo, seguito dal sigillo finale di De Marco al 39' della ripresa che spegne definitivamente i propositi di rimonta del Chieti. Gioisce anche il Real Monterotondo, con la preziosa vittoria esterna a firma Manca al terzo minuto del secondo tempo.

Il girone G: Crollo Nuova Florida

Con Anzio, Boreale, Cynthialbalonga, Trastevere e Romana rinviate a causa della rappresentativa Serie D impegnata a Viareggio, solo due squadre laziali hanno giocato in questo weekend di serie D. Non è andata bene alla Nuova Florida, che dopo la separazione con Scorsini continua il suo periodo nero perdendo nettamente in casa e sprofonda al quartultimo posto in classifica. Va meglio all'Ostiamare, che con la doppietta di Barlafante impatta nello scontro diretto con il COS Ogliastra e si mantiene a tre punti dalla zona playoff.

I tabellini

GIRONE F

ROMA CITY - MATESE 2-2

TIVOLI - CHIETI 2-0

VASTOGIRARDI - REAL MONTEROTONDO 0-1

GIRONE G

COS OGLIASTRA - OSTIAMARE 2-2

NUOVA FLORIDA - FLAMINIA CIVITACASTELLANA 0-3