Serie D gironi F e G, i risultati della ventisettesima giornata: il Monterotondo reagisce, impresa Nuova Florida

Si è conclusa la ventisettesima giornata di Serie D, con tante squadre impegnate nei gironi F e G di Serie D.

Il girone F: Il Monterotondo sbanca Riccione

Sono tre punti cruciali quelli portati da Riccucci al suo Real Monterotondo, che con il suo gol sbanca Riccione nel cruciale scontro salvezza e manda il Monterotondo a tre punti proprio dallo United Riccione. Un solo punto, ma comunque non da buttare, invece per il Tivoli, che in casa con l'Atletico Ascoli subisce la rimonta degli ospiti con il gol di Mazzarani al 93'. Chiude il quadro per il girone F il pareggio del Roma City, che in casa, contro la Vigor Senigallia non va oltre l'1-1 con i gol di Scognamiglio e Balleelo.

UNITED RICCIONE - REAL MONTEROTONDO 0-1

TIVOLI - ATLETICO ASCOLI 1-1

ROMA CITY - VIGOR SENIGALLIA 1-1

Il girone G: la Nuova Florida fa l'impresa a Cava dei Tirreni

Non si può non aprire la carrellata per il girone G con l'impresa della Nuova Florida, che si scuote da un periodo difficile vincendo sul campo più difficile del girone a Cava de Tirreni con la Cavese. Una vera e propria impresa per la Nuova Florida, che ha risposto ai gol di Troest e Di Piazza con Van Rijswijk, Negro e Chang Shang. Giornata trionfale anche per le altre romane in casa, con la Romana che demolisce nel derby di giornata il Trastevere con una quadrupletta di Aimone Calì, mentre la Cynthialbalonga si aggrappa a Maccari e la sua doppietta per stendere l'Atletico Uri. Punti salvezza per Anzio e Boreale, i primi in casa con la Nocerina mentre i secondi con il gol di Gjoni al Flaminia Civitacastellana. Delusione invece per l'Ostiamare, che cade a San Marzano e vede allontanarsi di quattro punti la zona playoff.

BOREALE - FLAMINIA 1-1

CYNTHIALBALONGA - ATLETICO URI 2-0

ROMANA - TRASTEVERE 4-0

SAN MARZANO - OSTIAMARE 2-0

ANZIO - NOCERINA 2-2

CAVESE - NUOVA FLORIDA 2-3