Serie D gironi F e G, i risultati della ventiseiesima giornata: la crisi del Tivoli continua, manita dell'Ostiamare al Budoni

Si è conclusa la venticinquesima giornata di Serie D, con tante squadre impegnate nei gironi F e G di Serie D.

Il girone F: continua il sogno del Roma City

Il derby laziale tra Real Monterotondo e Roma City se lo prende il Roma City, e son tre punti pesantissimi per la classifica, che ora vede la squadra di Maurizi ad un solo punto dalla zona playoff. Va peggio alla Tivoli, alla terza sconfitta consecutiva e sempre più invischiata nella lotta salvezza. A Senigallia con la Vigor i laziali vengono bruciati nei primi minuti dalla doppietta di Capezzani e non riescono più a riprendersi.

Il girone G: L'Ostiamare cala la manita

Giornata di pochi gol in generale per tutto il girone, ad eccezione proprio di una squadra laziale. L'Ostiamare infatti continua la sua lotta playoff demolendo per 5-0 i sardi del Budoni con cinque marcatori diversi. Pareggi a reti bianche per Anzio e Trastevere, i primi nella trasferta campana nell'isola d'Ischia i secondi nello scontro diretto casalingo con il San Marzano. Domenica di lacrime per la Nuova Florida in crisi, il gol di Sartor in pieno recupero dà i tre punti alla Cynthialbalonga nel derby di giornata. Pareggia la Romana a Sassari, con il gol di Succi raggiunto dal pareggio di Grassi, e perde la Boreale, con il gol di Liccardi al 34' del secondo tempo a decidere questo delicato scontro salvezza.

I tabellini

SERIE D

GIRONE F

REAL MONTEROTONDO - ROMA CITY 1-2

VIGOR SENIGALLIA - TIVOLI 3-0

GIRONE G

GLADIATOR - BOREALE 1-0

OSTIAMARE - BUDONI 5-0

SASSARI LATTE DOLCE - ROMANA F.C. 1-1

NUOVA FLORIDA - CYNTHIALBALONGA 0-1

ISCHIA - ANZIO 0-0

TRASTEVERE - SAN MARZANO 0-0