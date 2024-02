Serie D gironi F e G, i risultati della ventiquattresima giornata: il Roma City sbanca Ascoli, l'Ostiamare vince il derby laziale

Si è conclusa la ventiquattresima giornata di Serie D, con tante squadre impegnate nei gironi F e G di Serie D.

Il girone F

Si scuote il Roma City, che torna alla vittoria dopo quattro partite a spese dell'Atletico Ascoli. A decidere il match è la conclusione di Sparacello, che al 19' del secondo tempo ha siglato il gol decisivo che porta il Roma City a un punto dai playoff. Cade il Real Monterotondo, battuto in casa dal Senigallia e dal gol decisivo di Bracco quando ormai il pareggio sembrava ormai cosa fatta. Perde tutto nel primo tempo invece il Tivoli, che chiude il primo tempo sotto di due gol con Marcheggiani e Del Pinto, inutile il tentativo di rimonta partito ad inizio secondo tempo con Camilli.

Il girone G

Pari buono in ottica salvezza per l'Anzio, che si prende un punto nello scialbo 0-0 in Sardegna contro la Latte Dolce Sassari. Va così a pari punti, fuori dalla zona playout, con il Trastevere, battuto in casa dalla Cavese capolista e lanciata verso la Serie C con il gol di Di Piazza. Vince di misura l'Ostiamare, che approfitta del gol di De Crescenzo per piegare una Nuova Florida che resta in piena zona playout, mentre l'Ostiamare va a due punti dai playoff. Zona playoff occupata dalla Romana, che perde lo scontro diretto con il Cassino piegata dalla doppietta di Abreu Santos. I minuti di recupero sono propizi per la Cynthialbalonga, che trova il pareggio al 50' del secondo tempo grazie a Cappai, un punto strappato al Flaminia prezioso in ottica salvezza. Chiude il quadro settimanale delle romane la Boreale, battuta come da pronostico ad Ischia sotto i colpi di Baldassi e Fiorio.

I tabellini

SERIE D

GIRONE F

ATLETICO ASCOLI - ROMA CITY 0-1

L'AQUILA - TIVOLI 2-1

REAL MONTEROTONDO - VIGOR SENIGALLIA 1-2

GIRONE G

SASSARI LATTE DOLCE - ANZIO 0-0

FLAMINIA - CYNTHIALBALONGA 1-1

ISCHIA - BOREALE 2-0

OSTIAMARE - NUOVA FLORIDA 1-0

ROMANA - CASSINO 1-3

TRASTEVERE - CAVESE 0-1