Serie D gironi F e G, i risultati della ventiduesima giornata: La Romana continua a sognare la Serie C, crollano Roma City e Trastevere

Si è conclusa la ventiduesima giornata di Serie D per i gironi F e G, con protagoniste tante squadre laziali in questa domenica di calcio.

Il girone F:

Giornata agrodolce nel girone F, con le romane che si portano a casa delle vittorie cruciali in chiave salvezza ma anche una sconfitta pesante per i playoff. Chi perde è il Roma City, steso dall'uno-due Maldonado - Persichini nella trasferta molisana con il Campobasso, uno scontro diretto per la zona playoff. Esulta invece il Real Monterotondo, che si prende tre punti pesantissimi nel secondo tempo con Napoleoni e Riccucci a scapito dell'Atletico Ascoli nello scontro salvezza. Il Monterotondo accorcia a meno quattro proprio dai marchigiani, fuori dalla zona playout. Esce dalla zona playout il Tivoli, che conferma il suo buon momento con la seconda vittoria consecutiva. Questa volta nella trasferta di Matese, con Pellegrini e Camilli protagonisti e un punto di vantaggio sui playout.

Il girone G:

Nell'anticipo di ieri la Boreale ha rosicchiato un altro punto utile per la salvezza, con Sablone che ha risposto a Scognamillo del Latte Dolce nel primo tempo. Continua il campionato da sogno della Romana, che supera l'ostacolo San Marzano con Romagnoli e Calì e si porta al terzo posto, a solo sette punti dal posto utile per la Serie C. Va a tre punti dai playoff l'Ostiamare, che nel derby con la Cynthialbalonga ribalta il vantaggio iniziale di Maccari con Sorgente e Icardi tra l'11mo e il 20mo del secondo tempo. Sconfitta dolorosa per il Trastevere, che in casa cede all'Ogliastra complice la doppietta di Santoro e scivola a un punto di vantaggio dalla zona playout. Il posto playout occupato proprio dall'Anzio, che cade a Cassino sotto i colpi di Magliocchetti e Abreu e non approfitta degli stop delle rivali. Perde un sanguinoso scontro salvezza la Nuova Florida, scivolata a 22 punti dopo l'ennesima penalizzazione. Con il Gladiator la NF non va oltre il 4-2 esterno a firma Messina per i padroni di casa, con Van Rijswik e Bruno a segno per gli ospiti.

I tabellini

GIRONE F

CAMPOBASSO - ROMA CITY 2-1

MATESE - TIVOLI 0-2

REAL MONTEROTONDO - ATLETICO ASCOLI 2-0

GIRONE G

SASSARI - BOREALE 1-1

CASSINO - ANZIO 2-1

GLADIATOR - NUOVA FLORIDA 4-2

OSTIAMARE - CYNTHIALBALONGA 2-1

ROMANA - SAN MARZANO 2-0

TRASTEVERE - COS OGLIASTRA 2-3