Serie D gironi F e G, i risultati della venticinquesima giornata: Colpo ad Anzio del Trastevere, crollo Roma City con l'Aquila

Si è conclusa la venticinquesima giornata di Serie D, con tante squadre impegnate nei gironi F e G di Serie D.

Il girone F: Giornata negativa per le laziali

Nemmeno una vittoria per le squadre laziali impegnate nel girone F. Il Roma City, la squadra meglio piazzata del girone per quanto riguarda il Lazio, ha ceduto infatti in casa all'Aquila, decisivo il gol di Banegas in pieno recupero del primo tempo. Il Roma City resta così al settimo posto, a due punti dal posto playoff occupato dal Notaresco. Perde anche il Tivoli, battuto nel giro di tre minuti dall'uno-due della capolista Campobasso firmato da Maldonado e Di Nardo tra il 14' e il 17' del secondo tempo. Si prende un punto di prestigio invece il Real Monterotondo, che contro la seconda classificata Sambenedettese pareggia 1-1 facendosi riagguantare solo nel secondo tempo.

TIVOLI CALCIO - CAMPOBASSO 0-2

SAMBENEDETTESE - REAL MONTEROTONDO 1-1

ROMA CITY - L'AQUILA 0-1

Il girone G:

Alonzi si carica sulle spalle il Trastevere e la squadra del centro si prende tre punti cruciali nel derby laziale con l'Anzio, che dopo aver accorciato con un rigore di Bencivenga in avvio di secondo tempo non è più riuscito a trovare il pareggio, fino al 3-1 finale di Alonzi su rigore. Stop indolore per l'Ostiamare, che cede a Cava dei Tirreni con la capolista Cavese soltanto per un rigore di Urso al 22' del primo tempo. Pareggio doloroso invece per la Romana quarta in classifica, che va avanti con l'Atletico Uri grazie al gol di Ruggeri al 23', salvo subire il pareggio di Demarcus al 37' del secondo tempo. Sentimento opposto per la Nuova Florida, che nella trasferta sarda con l'Ogliastra si prende un punto preziosissimo in pieno recupero con il pareggio di Jelicanin arrivato al 46'. Pareggi interni senza reti e con poche emozioni per Cynthialbalonga e Boreale, con quest'ultimi che smuovono la classifica pareggiando con la seconda Nocerina.

ANZIO - TRASTEVERE 1-3

BOREALE - NOCERINA 0-0

CYNTHIALBALONGA - SASSARI LATTE DOLCE 0-0

CAVESE - OSTIAMARE 1-0

ROMANA - ATLETICO URI 1-1

COS OGLIASTRA - NUOVA FLORIDA 1-1