Serie D gironi F e G, i risultati della trentunesima giornata: la Boreale ad un passo dal baratro, l'Anzio si rilancia

Si è conclusa la trentunesima giornata di Serie D, con tante squadre impegnate nei gironi F e G di Serie D.

Il girone F: Tre sconfitte su tre

Nel girone F una sconfitta pesante complica il proseguimento di stagione della Tivoli. La squadra tiburtina cede 5-0 in trasferta a Sora e vede allontanarsi la salvezza diretta a sei punti. Sconfitta pesante in chiave salvezza anche per il Real Monterotondo, che nella trasferta di Termoli va in vantaggio dopo nove minuti con Milani ma si fa rimontare e subisce la beffa finale di Barchi al 40' del secondo tempo, allontanandosi a tre punti proprio dai molisani. Chiude il trio di sconfitte il Roma City, che inciampa a Fano, che rilancia le speranze salvezza con il gol di Gonzalez dopo nove minuti.

GIRONE F

SORA - TIVOLI 5-0

TERMOLI - REAL MONTEROTONDO 2-1

ALMA JUVENTUS FANO - ROMA CITY 1-0

Il girone G: Vincono solo Anzio e Cynthialbalonga

Nell'anticipo la Cavese già in C inguaia la Boreale, un 1-4 a domicilio che porta la squadra romana a sei punti dai playout e con lo spettro sempre più incombente dell'Eccellenza. Un gol per tempo basta invece all'Anzio contro l'Ogliastra, 2-1 a firma Gennari e Bencivenga che lancia l'Anzio ad un solo punto sopra la zona playout. Perde a Cassino la Nuova Florida sotto i colpi di Abreu e Mazzaroppi, mentre Romana e Flaminia si dividono la posta in palio con Massaccesi e Armini. Si fa riprendere nel finale da Grassi l'Ostiamare, a Sassari, mentre il derby laziale di giornata dice Cynthialbalonga, che travolge 5-1 il malcapitato Trastevere che però resta a più cinque sulla zona calda.

GIRONE G

CYNTHIALBALONGA - TRASTEVERE 5-1

BOREALE - CAVESE 1-4

ANZIO - COS OGLIASTRA 2-1

CASSINO - NUOVA FLORIDA 2-0

ROMANA - FLAMINIA 1-1

SASSARI LATTE DOLCE - OSTIAMARE 1-1