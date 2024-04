Serie D gironi F e G, i risultati della trentatreesima giornata:

Si è conclusa la trentatreesima giornata di Serie D, con tante squadre laziali impegnate nei gironi F e G di Serie D.

Il girone F: Colpo salvezza del Monterotondo

Un'ottima domenica per le squadre laziali impegnate nel girone F di Serie D. Il Real Monterotondo batte un colpo salvezza importante con la doppietta di Napoleoni e il gol di Scaffidi, sfruttando le difficoltà del già retrocesso FC Matese. Inguaia la penultima anche un'altra laziale, la Tivoli, che demolisce 1-4 a domicilio il Vastogirardi e si assicura un posto nei playout, anche se da vedere con il vantaggio del fattore campo. Si riprende la zona playoff il Roam City, che a San Benedetto del Tronto va avanti con Azzimati salvo farsi riprendere da Martiniello.

REAL MONTEROTONDO - MATESE 3-0

SAMBENEDETTESE - ROMA CITY 1-1

VASTOGIRARDI - TIVOLI 1-4

Il girone G:

Molto più in chiaroscuro la domenica laziale nel girone G. E la peggiore delle notizie arriva dalla Campania, con il San Marzano che condanna la Boreale alla retrocessione con una giornata in anticipo. Non se la passa meglio l'Anzio, che cede per 3-1 in casa ai campioni della Cavese e resta a meno due dalla zona salvezza. Sconfitta indolore invece per il Trastevere, battuto nel giro di tre minuti a fine primo tempo da Cardella e Liurni della Nocerina ma comunque salvo grazie al pareggio del Sassari con la Nuova Florida, che si giocherà tutto ai playout con il fattore campo ancora in ballo. Sconfitta indolore per l'Ostiamare con l'Ischia e pareggio pirotecnico per la Cynthialbalonga, con Maccari e Lisari a segno. In zona playoff colpo della Romana, trascinata dalla doppietta di Armini e il gol di Vagnoni contro i sardi dell'Ogliastra.

ISCHIA - OSTIAMARE 2-0

SASSARI - NUOVA FLORIDA 2-2

ANZIO - CAVESE 1-3

CYNTHIALBALONGA - GLADIATOR 2-2

ROMANA - COS OGLIASTRA 3-1

SAN MARZANO - BOREALE 1-0

TRASTEVERE - NOCERINA 0-2