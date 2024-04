Serie D gironi F e G, i risultati della trentaduesima giornata:

Si è conclusa la trentaduesima giornata di Serie D, con tante squadre impegnate nei gironi F e G di Serie D.

Il girone F

Nel girone F stop pesante per le speranze playoff del Roma City, che cede in casa al Fossombrone per il gol nel finale di Pandolfi che spedisce il Roma City a meno uno dalla zona playoff. Verna e Rotolini piegano invece la resistenza del Tivoli, che in casa con l'Avezzano trova il gol soltanto agli sgoccioli e resta in nove in un finale nervoso. I tiburtini scendono a meno quattro dalla zona playout occupata dal Real Monterotondo, che invece trova un successo cruciale in casa con il Chieti chiuso già con il 3-0 del primo tempo a firma di Nardoni, Milani e Napoleoni.

TIVOLI - AVEZZANO 1-2

ROMA CITY - FOSSOMBRONE 0-1

REAL MONTEROTONDO - CHIETI 3-1

Il girone G

Sono ancora vive le speranze salvezza della Boreale, che stende il Budoni in rimonta con Selvadagi e Gjoni e va a meno quattro dai playout del Gladiator. Resta a più quattro sulla zona calda invece il Trastevere, battuto a domicilio dall'Ischia, mentre l'Anzio spreca l'occasione per accorciare perdendo il derby salvezza con il Nuova Florida trascinato da Paterni, Van Rijswijk e Barba. Si consolida al quarto posto la Romana, con un netto 1-3 ai danni dell'Ostia Mare che così facendo abbandona ogni speranza di playoff.

CAVESE - CYNTHIALBALONGA 4-2

BUDONI - BOREALE 1-2

NUOVA FLORIDA - ANZIO 2-1

OSTIA MARE - ROMANA 1-3

TRASTEVERE - ISCHIA 1-3