Serie D gironi F e G, i risultati della tredicesima giornata: si rialzano Tivoli e Trastevere

Si è conclusa la tredicesima giornata dei gironi F e G di Serie D.

Il girone F: perdono Roma City e Monterotondo

Giornata dolceamara per le squadre del girone F di Serie D per quanto riguarda la provincia di Roma e il Lazio. Nel derby laziale esce perdente il Real Monterotondo, che contro il Sora cade vittima nel finale al gol di Palma. Crolla nel finale della ripresa anche il Roma City, che tra il 28' e il 40' subisce l'uno-due a firma di Roberti e Forte nella trasferta abruzzese di Avezzano. Chi vince ed esce dalla zona retrocessione è il Tivoli, che a Fano trova prima il vantaggio a fine primo tempo con Maurizi e a metà secondo tempo chiude la pratica con i gol di De Marco e Arcieri al 22' e il 30'.

Il girone G: l'Ostia schianta l'Anzio nel derby

Il girone G si è aperto già ieri, con l'Ostiamare che schianta l'Anzio. Gli ostiensi hanno risposto al vantaggio iniziale di Bartolotta con Cardella, per poi dilagare nel finale di tempo con i gol di Bernardini e il secondo gol di Cardella. Domina la Cynthialbalonga, con un 3-0 nettissimo ai danni dei sardi del Budoni grazie ai gol di Sartor, Doratiotto e Di Cairano. Vince anche la Romana, che aggancia la zona playoff dell'Ischia grazie alle marcature di Fiore e Calì. Il Trastevere domina in trasferta a Sassari, complice la doppietta di Crescenzo e il gol di Calderoni, mentre la Nuova Florida sfrutta la doppietta di Limongelli per sbancare una Boreale sempre più in crisi.

I tabellini

SERIE D GIRONE F

ALMA JUVENTUS FANO - TIVOLI 0-3

AVEZZANO - ROMA CITY 2-0

SORA - REAL MONTEROTONDO 1-0

SERIE D GIRONE G

ANZIO - OSTIAMARE 1-3

CYNTHIALBALONGA - BUDONI 3-0

ROMANA - GLADIATOR 2-0

SASSARI - TRASTEVERE 0-3

BOREALE - NUOVA FLORIDA