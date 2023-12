Serie D gironi F e G, i risultati della quattordicesima giornata: vittorie solo per Ostiamare e Roma City

Si è conclusa la quattordicesima giornata dei gironi F e G di Serie D, con tante squadre del Lazio impegnate.

Il girone F: Il Roma City continua la marcia

Terza vittoria nelle ultime quattro partite per il Roma City, che supera l'ostacolo Fano con un gol per tempo di Ascoli e Di Renzo, portandosi ad un solo punto dalla zona playoff. Vede sfumare la vittoria in rimonta il Tivoli, sotto dopo solo otto minuti per il gol di Orsi del Sora e capace di ribaltare la sfida con una doppietta di Maurizi. Al 18' del secondo tempo però ci ha pensato Gubellini a dare un punto al Sora, con il match che è finito 2-2. Perde una sfida cruciale per la salvezza invece il Real Monterotondo, che si fa recuperare tre punti dal Termoli e ora si trova ad un solo punto dalla zona retrocessione diretta e con una classifica cortissima, con tutta la zona playout in un punto solo. I molisani sono andati avanti con i gol di Perez ed Esposito, con Riccucci che all'85' ha accorciato le distanze per i laziali, troppo tardi per riuscire a strappare un punto.

Il girone G: vince solo l'Ostiamare

Solo l'Ostiamare riesce a prendere i tre punti in questa domenica di Serie D, con un 3-1 casalingo inferto ai sardi del Sassari Latte Dolce e che fa risalire gli ostiensi a soli due punti dalla zona playoff. Nel derby di giornata vince la noia tra Trastevere e Cynthialbalonga, con uno 0-0 che smuove la classifica dei romani e tiene al terzo posto i castellani, stessa sorte per la Romana, che nella trasferta di Civita Castellana non va oltre uno scialbo 0-0. Pareggio anche per la Nuova Florida, che dopo il vantaggio firmato da Vianni resta in dieci dall'80' e subisce la rimonta ospite, con il gol del pareggio del Cassino arrivato al 97'. Perde in maniera netta una Boreale sempre più in crisi, con la Cavese capolista che dopo il vantaggio iniziale su rigore di Foggia subisce il pareggio laziale con Di Vico, per poi dilagare dopo il 2-1 dell'ex Parma Troest con i gol di Urso e Piazza al 75' e al 90'. Sconfitta anche per l'Anzio, che cede di misura in Sardegna al gol al 14' di Demontis, con l'espulsione di D'Amato al 55' a complicare le cose ulteriormente per i laziali.

I tabellini:

GIRONE F:

ROMA CITY - ALMA JUVENTUS FANO 2-0

TIVOLI - SORA 2-2

REAL MONTEROTONDO - CALCIO TERMOLI 1-2

GIRONE G:

COS SARRABUS OGLIASTRA - ANZIO 1-0

OSTIAMARE - SASSARI LATTE DOLCE 3-1

TRASTEVERE - CYNTHIALBALONGA 0-0

FLAMINIA - ROMANA 0-0

CAVESE - BOREALE 4-1

NUOVA FLORIDA - CASSINO 1-1