Serie D gironi F e G, i risultati della nona giornata: crollano Ostiamare e Tivoli, dominio Roma City

Si è conclusa la nona giornata dei gironi F e G di Serie D, con tantissime squadre laziali impegnate in questo turno infrasettimanale.

Il girone F: il Roma City vince e convince

Solo due match nel girone F per le squadre laziali in questa giornata. Il motivo è il derby tra Roma City e Real Monterotondo, con il City che con due gol per tempo infligge una sconfitta durissima agli ospiti, sempre più ultimi in classifica. Sugli scudi nel secondo tempo Di Renzo, autore della doppietta che ha steso definitivamente il Monterotondo. Va ancora peggio al Tivoli, che subisce un roboante 0-5 in casa e trova la seconda sconfitta consecutiva. I laziali hanno subito un colpo durissimo nel finale di primo tempo, con l'uno-due Scheffer Baldini nei minuti finali del primo tempo che ha spezzato le gambe al Tivoli, che nel secondo tempo non ha abbozzato reazione subendo addirittura altri tre gol.

Il girone G: Terza sconfitta nelle ultime quattro per l'Ostiamare

Nell'anticipo si prende la scena la Romana FC, che trova i tre punti grazie ad un gol di Calì al 28' del secondo tempo. Il numero 9 raccoglie il suggerimento di Armini e non sbaglia, coronando un match dominato dai laziali. Continua la crisi della Boreale, stesa in un quarto d'ora dal Gladiator nello scontro salvezza e ora ultima in classifica. Stecca anche l'Ostiamare, che dopo il vantaggio iniziale di Mencagli subisce il tris dal Budoni che la condanna alla terza sconfitta nelle ultime quattro partite. Il derby laziale di giornata del girone G se lo prende la NF Ardea, che a sorpresa stende la Cynthialbalonga con una doppietta di Vanni e si porta a meno uno dalla salvezza nonostante i tre punti di penalizzazione. Pareggio invece per l'Anzio, che in casa contro l'Ischia impatta per 1-1 e resta ad un punto di margine proprio sulla NF Ardea. Ha tanti rimpianti invece il Trastevere, che va avanti 0-2 a San Marzano con i gol di Alonzi e Berardi salvo farsi recuperare dai campani con Coly ed Allegretti nel secondo tempo.

I tabellini

GIRONE F

ROMA CITY - REAL MONTEROTONDO 4-0 (Ferrante 11’pt, Scognamiglio 30’pt, Di Renzo 31’st e 47’st)

TIVOLI - VIGOR SENIGALLIA 0-5 (Scheffer 45’pt, Baldini 47’pt, Ballello 8'st e 46'st, Kerjota 21'st)

GIRONE G

ROMANA FC - SASSARI LATTE DOLCE 1-0 (28'st Calì)

BUDONI - OSTIAMARE 3-1 (35'pt Mencagli (O), 43'pt Lancioni (B), 16'st Stefanoni (B), 19'st Gueye (B)

CYNTHIALBALONGA - NF ARDEA 0-2

SAN MARZANO - TRASTEVERE 2-2 (16'pt Fragnelli (T), 22'pt Pandimiglio (T), 25'st Allegretti (S), 39'st Coly (S)

ANZIO - ISCHIA 1-1

BOREALE - GLADIATOR 0-2 (6'pt Coratella (G), 14'pt Battistella (G)