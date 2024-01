Serie D gironi F e G, i risultati della diciottesima giornata: l'Ostiamare vola in zona playoff, crollo Roma City

Si è conclusa la diciottesima giornata dei gironi F e G di Serie D, con tante squadre laziali impegnate e tutto sommato un bilancio positivo.

Il girone F: il Tivoli si ferma a Riccione

Nell'anticipo di sabato ha inaugurato il Tivoli la diciottesima giornata, con uno 0-0 sonnacchioso nella trasferta romagnola con lo United Riccione. Crolla in casa il Real Monterotondo, battuto dal Campobasso primo in classifica con i gol di Di Filippo, Grandis e Nonni. Sconfitta anche per il Roma City, che nello scontro diretto con il Notaresco cede 3-2 in trasferta nonostante la buona partita di Sparacello, allontanandosi così dalla zona playoff ora distante quattro punti.

Il girone G: l'Ostiamare risale in zona playoff

Perde solo una squadra laziale nel girone G, con la Cynthialbalonga che cede in casa alla Nocerina, che reagisce allo svantaggio iniziale di Sartor con i gol di Cardella e Gaetani. Ottimo punto della Boreale, che a Cassino si prende un punto a discapito della quarta in classifica grazie al gol di Carloni. Punto importante anche per la Romana, che ferma la capolista Cavese con il gol di Calì al 37', a cui risponde per i campani Urso sette minuti dopo. Pareggia per 1-1 il Trastevere contro la Flaminia Civitacastellana, mentre l'Anzio si prende tre punti a cospetto del San Marzano, con il decisivo gol di Lilli. Dilaga l'Ostiamare, che in trasferta contro l'ultima in classifica Gladiator vince comodamente per 3-0 con i gol di Icardi, Tomas e Bernardini. Pareggio per la Nuova Florida, che continua il suo campionato tranquillo nonostante la penalità con un pareggio in terra campana contro l'Ischia.

I tabellini

GIRONE F:

UNITED RICCIONE - TIVOLI 0-0

REAL MONTEROTONDO - CAMPOBASSO 1-3

S.N NOTARESCO - ROMA CITY 3-2

GIRONE G:

CASSINO - BOREALE 1-1

TRASTEVERE - FLAMINIA CIVITA CASTELLANA 1-1

ROMANA - CAVESE 1-1

ANZIO - SAN MARZANO 1-0

GLADIATOR - OSTIAMARE 0-3

CYNTHIALBALONGA - NOCERINA 1-2

ISCHIA - NUOVA FLORIDA 0-0