Serie D gironi F e G, i risultati della diciannovesima giornata: l'Ostiamare vince il derby con il Trastevere, il Real Monterotondo ne prende sei ad Avezzano

Si è conclusa la diciannovesima giornata di Serie D per i gironi F e G, con protagoniste tante squadre laziali in una domenica di calcio con temperature quasi allo zero in certe zone.

Il girone F: il Real Monterotondo ne prende sei

Domenica da dimenticare per il Real Monterotondo, che contro l'Avezzano subisce un durissimo 6-1 esterno che proietta i marsicani al quarto posto e con la firma della doppietta di Senesi. Un KO doloroso per la classifica dei laziali, che scivolano così a pari punti con il Termoli penultimo, vincitore nello scontro salvezza con l'Atletico Ascoli. Ottimo pareggio per il Tivoli, che ferma in casa la capolista Sambenedettese sul 2-2 con i gol di De Marco e Camilli e ha sognato anche i tre punti fino al pari di Martiniello all'82'. 2-2 casalingo anche per il Roma City, che contro lo United Riccione viene stoppato dall'uno-due a metà primo tempo di Maio e Ramires.

Il girone G: Anzio ed Ostiamare si prendono i derby laziali

Continua l'ottimo momento delle squadre laziali nel girone G di Serie D. La Romana sale al terzo posto in classifica grazie ad un gol di Aimone Calì, tanto basta per piegare il Budoni per 0-1 nella trasferta sarda. Festeggia anche la Cynthialbalonga, che chiude la pratica San Marzano in trasferta con un gol per tempo di Di Cairano e Doratiotto. Pari invece senza reti tra Nuova Florida e Atletico Uri, con i laziali che restano fuori dalla zona playout e sarebbero ottavi senza i quattro punti di penalità. I due derby laziali di giornata si prendono la scena per quanto riguarda la lotta salvezza. Lo scontro diretto Boreale - Anzio se lo prendono gli ospiti, che con Valentini e Lilli vanno a un punto dalla salvezza diretta e inguaiano la Boreale, ferma al penultimo posto. L'Ostiamare invece si mantiene al quinto posto superando l'ostacolo Trastevere con i gol di Pozzi e Tomas, con i romani ora superati anche dall'Anzio e che vedono la zona salvezza allontanarsi a due punti.

I tabellini

GIRONE F

AVEZZANO - REAL MONTEROTONDO 6-1

TIVOLI - SAMBENEDETTESE 2-2

ROMA CITY - UNITED RICCIONE 2-2

GIRONE G

BUDONI - ROMANA 0-1

SAN MARZANO - CYNTHIALBALONGA 0-2

NUOVA FLORIDA - ATLETICO URI 0-0

BOREALE - ANZIO 0-2

OSTIAMARE - TRASTEVERE 2-0