Serie D gironi F e G, i risultati dell'ultima giornata: Romana e Roma City si prendono i play-off, play-out per l'Anzio

Si è conclusa l'ultima giornata per i gironi F e G di Serie D, con tante squadre laziali impegnate e tanti verdetti in ballo.

Il girone F

Giornata di verdetti per le squadre laziali nel girone F. Riesce la missione play-off per il Roma City, che con la doppietta di Di Renzo e i gol di Sparacello e Ingretolli cala il poker in casa contro il Vastogirardi e si prende l'ultimo posto disponibile per i play-off, resistendo agli attacchi dell'Atletico Ascoli. Per il Roma City ci sarà l'Aquila come ostacolo, sfida che si giocherà il 12 maggio con il vantaggio del fattore campo per gli abruzzesi. Proseguirà invece nei play-out la Serie D del Tivoli, con la vittoria di misura sul Fossombrone a firma di Maurizi che darà ai tiburtini il fattore campo nello spareggio retrocessione del 12 maggio con l'United Riccione. Sconfitta indolore per il Monterotondo, dominato dal Fano che saluta la categoria rifilando un 4-1 al Monterotondo. Curiosamente è proprio il Monterotondo a condannare il Fano, con i nove punti di distacco tra di loro che non sono abbastanza al Fano per evitare la retrocessione.

ALMA FANO - REAL MONTEROTONDO 4-1

ROMA CITY - VASTOGIRARDI 4-2

TIVOLI - FOSSOMBRONE 1-0

Il girone G

Il girone G si apre con una sfida fratricida, con la Romana che è corsara in casa Nuova Florida e consolida il terzo posto e i play-off grazie ai gol di Sfanò, Vagnoni e Fiore. La Nuova Florida giocherà quindi il playout nell'ultimo slot disponibile, in casa dell'Anzio il 12 maggio. Proprio l'Anzio si è reso protagonista di un pirotecnico 2-2 in casa del Budoni, con l'Anzio che ha da recriminare per il doppio vantaggio nel primo tempo di Paglia e Lilli dilapidato nel secondo tempo, con il Budoni già retrocesso che impatta con Farris e Rosa. Già salvo e con poche motivazioni il Trastevere invece fa passerella, cedendo per 2-0 al Gladiator con un gol per tempo di Di Lorenzo e Liccardi. Saluta la categoria con un pareggio spettacolare la Boreale, un 3-3 con i castellani del Cynthia già salvi e troppo lontani per i playoff. Botta e risposta invece tra Ostiamare e Atletico Uri, con i sardi avanti con Jah e ripresi dal gol di rapina di Bernardini.

BOREALE - CYNTHIALBALONGA 3-3

BUDONI - ANZIO 2-2

GLADIATOR - TRASTEVERE 2-0

NUOVA FLORIDA - ROMANA 0-3

OSTIAMARE - ATLETICO URI 1-1