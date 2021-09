Serie D, i gironi delle squadre della regione Lazio

Con l'ufficialità dei gironi di Serie D per la stagione 2021-2022, probabilmente una delle notizie più attese dagli appassionati di categoria, possiamo finalmente scoprire in che modo saranno distribuite le squadre della Regione Lazio nei nove gironi che daranno vita a quest'edizione della Serie D. Per il Lazio sono presenti 15 squadre: Aprilia, Atletico Terme Fiuggi, Cassino, Cynthialbalonga, Flaminia, Insieme Formia, Montespaccato, Nuova Florida, Ostiamare, Real Monterotondo Scalo, Rieti, Trastevere, UniPomezia, Vis Artena. Le squadre sono state divise in tre gironi diversi, indicati di seguito.

GIRONE E: Arezzo, Cascina, Follonica Gavorrano, Lornano Badesse, Pianese, Poggibonsi, Pro Livorno, San Donato Tavarnelle, Sangiovannese, Scandicci, Foligno, Cannara, Sporting Trestina, Tiferno Lerchi, Flaminia Civitacastellana, Montespaccato, Rieti, Unipomezia;

GIRONE F - Almajuventus Fano, Castelfidardo, Montegiorgio, Porto d’Ascoli, Recanatese, Tolentino, Castelnuovo Vomano, Chieti, Nereto, Pineto, S. Nicolo’ Notaresco, Vastese, Vastogirardi, Aurora Alto Casertano, Matese, Atletico Terme Fiuggi, Trastevere, X;

GIRONE G - Aprilia Racing Club, Cassino, Cynthialbalonga, Insieme Formia, Ostiamare, Real Monterotondo Scalo, Team Nuova Florida, Vis Artena, Arzachena, Atletico Uri, Carbonia, Lanusei, Muravera, Sassari Lattedolce, Torres, Afragolese, Giugliano, Gladiator;

Il girone G sembra essere quello maggiormente caratterizzato da squadre laziali, con ben otto delle quindici squadre totali impegnate nel girone che le vedrà sfidarsi anche con squadre della Sardegna. Un'altra delle grandi possibili protagoniste della prossima stagione, il Trastevere, è stato inserito in un girone con massiccia presenza di squadre abruzzesi e marchigiane, l'F. Presenza laziale anche nel girone E, questo maggiormente rappresentato dalla Toscana tra cui il favorito Arezzo.