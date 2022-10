Serie D girone G, la Vis Artena supera il Pomezia

Squadra in casa

Squadra in casa Vis Artena

Termina con una vittoria della Vis Artena il derby laziale del girone G di Serie D tra Vis Artena e Pomezia. Una sfida già importante per gli equilibri della lotta salvezza, con gli artenesi che grazie al gol di Spinozzi si sono riavvicinati all'uscita della zona playout, che ora occupano al quintultimo posto. Il Pomezia resta proprio a margine della zona playout con undici punti per una sconfitta che rappresenta la terza sconfitta consecutiva per i pometini.

VIS ARTENA - POMEZIA 1-0 (Spinozzi)