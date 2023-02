Serie D girone G, Vis Artena e Tivoli non si fanno male

Squadra in casa

Squadra in casa Vis Artena

Una sfida equilibrata ma senza acuti quella tra Vis Artena e Tivoli, con i padroni di casa in dieci dal primo tempo per l'espulsione di Sirignano. La Tivoli ha avuto molte chance tra primo e secondo tempo, senza però riuscire mai a concretizzare. Pericolosa anche la Vis Artena dopo il rosso con la conclusione di Lorenzo Vasco, ma nel finale la spinta della Tivoli è stata poderosa, senza però mai riuscire a bucare il muro posto dalla Vis Artena, che resta così ad un punto di vantaggio sulla zona playout in cui c'è proprio la Tivoli.

VIS ARTENA - TIVOLI 0-0