Serie D girone G: Il Cassino ferma la Vis Artena

Svaniscono nel finale i sogni di vittoria della Vis Artena, che pure ha condotto la gara per larghi tratti e si è trovata in superiorità numerica per tutto il secondo tempo. La partita è iniziata in discesa per i padroni di casa, che dopo aver sfiorato il gol con Cerbara in avvio sono riusciti a passare avanti al 30' grazie alla botta da fuori area di Talone, sfiorando poi il raddoppio prima dell'intervallo ancora con Cerbara. La svolta definitiva del match sembra arrivare al quinto minuto della ripresa, col rosso commiato a D'Alessandris per doppia ammonizione. Dopo il rosso Odianose va due volte vicino al raddoppio, con tanto di palo colpito al 38'. Quattro minuti dopo arriva la beffa, Ingretolli sfrutta un calcio piazzato per fissare il match sul pareggio, che per l'Artena ha il sapore amaro di due punti persi.

VIS ARTENA - CASSINO 1-1

VIS ARTENA Salvati, De Angelis (28’st Carannante), Spinozzi (43’st Tripoli), Angelilli, Talone (28’st Pape), Khoris, Luciani, Sirignano, Nannini (33’st Fagiolo), Cerbara (15’st Odianose), Intzidis PANCHINA Giuliani, Fagiolo Odianose, Brunetto, Carannante, Tripoli, Pape, Canestrelli, Musilli ALLENATORE Maurizi

CASSINO Lovecchio, Raucci, Donnarumma, Darboe (33’st Cavaliere), Cocorocchio (37’st Lucchese), Gallo (9’st Orlando), Maciariello (25’st Mazzaroppi), Cardore (42’st Bianchi), Ingretolli, Tribelli, D’Alessandris PANCHINA Della Pietra, Tomassi, Lucchese, Orlando, Evangelista, Mazzaroppi, Tomaselli, Bianchi, Cavaliere ALLENATORE Carcione

MARCATORI Talone 30’pt (VA), Ingretolli 42’st (CA)

ARBITRO Grieco di Picerno

ASSISTENTI Monaco di S. Consilina e Santoriello di Nocera

NOTE Espulsi D’Alessandris (CA) al 5’st per doppia ammonizione Ammoniti De Angelis, D’Alessandris, Fagiolo, Raucci Angoli 3-4 Rec. 1’pt - 6’st