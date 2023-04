Serie D girone G, l'Atletico Uri beffa la Vis Artena in rimonta

Si stampa sull'uno-due dell'Atletico Uri nel secondo tempo la partita della Vis Artena, che si fa rimontare in casa e scivola a sette punti dalla zona playoff. La squadra laziale era andata in vantaggio al 17' con la bella botta da fuori di Angelilli, per poi mancare più volte il raddoppio nel primo tempo con Gaeta e Odianose. Nonostante una buona prima frazione sono bastati cinque minuti per perderla, con i sardi che hanno stordito i laziali prima con il gol di rapina di Ravot al 56' e poi con l'inserimento di Loru, a finalizzare una bella azione, nemmeno tre minuti dopo. Odianose ha di nuovo una palla gol clamorosa al 70' ma il capitano dell'Uri Fedda ci mette una pezza, e il match termina con una sconfitta interna per la Vis Artena.

VIS ARTENA - ATLETICO URI 1-2 (17'pt Angelilli (V), 11'st Ravot (A), 14'st Loru (A)