Serie D girone G, una buona Tivoli ferma il Sorrento

Due punti in tre partite per la Tivoli, ma questo preso contro il Sorrento ha sicuramente un sapore diverso dato che è arrivato contro la seconda in classifica. In una sfida combattuta ed equilibrata la Tivoli è riuscita a mantenere la rete inviolata contro una delle squadre più forti del campionato, trovando così un punto importante. La Tivoli però resta così equidistante dalla zona playout e da quella retrocessione, con la COS Ogliastra che vincendo è andata a meno uno dalla Tivoli nell'ultimo posto playout.

TIVOLI - SORRENTO 0-0