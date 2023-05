Serie D, girone G: tutti i verdetti

Scende il sipario sulla stagione 2022/2023 del girone G di Serie D, che è anche quello che vedeva più squadre laziali ai nastri di partenza. Proprio una squadra laziale ha deciso la promozione, con la Tivoli che battendo la Paganese all'ultima giornata si è assicurata la salvezza e ha spedito il Sorrento direttamente in Serie C. Solo una squadra laziale nei playoff, con la Lupa Frascati che domenica sfiderà proprio la Paganese in trasferta nella semifinale dei playoff. Salve direttamente Tivoli, Vis Artena e Real Monterotondo, con il Pomezia che sarà obbligato a battere il Nola, vincitore a Pomezia per 5-2 nell'ultima giornata, per non retrocedere in Eccellenza.

CAMPIONE (IN SERIE C): SORRENTO

PLAYOFFI: CASERTANA - ARZACHENA, PAGANESE - LUPA FRASCATI

PLAYOUT: ANGRI, ATLETICO URI, ILVAMADDALENA, LA VINCENTE DI NOLA - POMEZIA

RETROCESSE IN ECCELLENZA: APRILIA, LA PERDENTE DI NOLA - POMEZIA