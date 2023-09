Serie D girone G, Trastevere e NF Ardea si fermano sul pari

Succede tutto nel primo tempo nella sfida tra NF Ardea e Trastevere, che si fermano nel derby laziale del girone G di Serie D. Va avanti per prima la NF Ardea, che con Falilò dopo solo due minuti fredda il Trastevere con una splendida conclusione mancina. Gli ospiti però non si perdono d'animo, e alla mezz'ora trovano il pareggio con la combinazione Alonzi-Trasciani. Nel proseguimento del match entrambe le squadre hanno l'occasione per spezzare di nuovo la parità, ma è il Trastevere a prendere in mano il pallino della partita, mancando multiple occasioni con Mastropietro e nel finale Bertoldi, con tanto di polemiche per un presunto fallo di mano non assegnato dall'arbitro sugli sviluppi di un corner.

NF ARDEA-TRASTEVERE 1-1

MARCATORI: 2'pt Falilò (NF), 26'pt Trasciani (T)

NF ARDEA: Giordani, Pacillo, Miola, Negro, Bruno, Suffer (39'st Petrazzi), Vianni, Costa (13'st Moresco), Falilò (48'st Schettini), Limongelli (13'st Sbordone), Romano. A disp. Fraraccio, Pagliuso, Mauro, Barba, Antinoro. All. Boccolini

TRASTEVERE: Semprini, Pandimiglio (1'st Cesari), Fragnelli (12'st Galofaro), Trasciani, Massimo (29'st Conti), Santovito R., Bertoldi, Crescenzo, Alonzi, Mastropietro (23'st Cacheiro), Calderoni (12'st Santovito G.). A disp. Lazzarini, Giannetti, Sebastiani, Ferramisco. All. Cioci

ARBITRO: Salvatori di Macerata

ASSISTENTI: Casale di Formia - Calce di Cassino

NOTE - Ammoniti: Fragnelli, Pandimiglio, Pacillo, Miola. Angoli: 5-8. Recupero: 2'pt, 7'st