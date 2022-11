Serie D girone G, il Tivoli cade nel finale contro il Portici

Il finale è amarissimo per il Tivoli, che dopo una partita combattuta ed equilibrata per larghi tratti cade contro il Portici per il gol all'86' minuto di Coquin. La marcatura del giocatore francese ma originario del Guadalupe è più che mai provvidenziale per la squadra campana, che coglie così tre punti utili a portarla fuori dalle sabbie mobili della zona retrocessione, agganciando il Nola al terzultimo posto. Aumenta il rischio invece per il Tivoli, che fermo a 12 punti per colpa di questa sconfitta ora ha solo un punto di vantaggio sulla zona playout occupata dal Pomezia.

TIVOLI - PORTICI 0-1 (86' Coquin)