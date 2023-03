Serie D girone G, la Casertana sbanca Tivoli nel recupero

In una sfida pirotecnica esce vincente la Casertana, che all'ultimo respiro agguanta i tre punti contro la Tivoli e può sperare per la sua lotta per il titolo. Nel primo tempo la Casertana parte meglio, con Ferrari che all'undicesimo ha trovato di ribattuta il gol del vantaggio ospite. Prima della pausa ci pensa Coquin a dare il pareggio i suoi servendo Laurenti per l'1-1 e poi con un bell'assist di Mastropietro per la botta improvvisa che manda la Tivoli in vantaggio all'intervallo. Al rientro però Mastropietro prende il palo al 5' e la Casertana punisce al 9' con Taurino sul cross di Turchetta. I campani restano in dieci ma continuano a tenere bene il campo, e nel recupero trovano tre punti d'oro con il bolide di Liurdi al 95' e che mantiene la Tivoli al terzultimo posto.

TIVOLI – CASERTANA 2-3 (11’ Ferrari (C); 40’ Laurenti(T); 46’ Mastropietro (T); 54’ Taurino (T); 95’ Liurni (C)