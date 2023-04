Serie D girone G, il Sorrento piega la Lupa Frascati

Sconfitta amarissima per la Lupa Frascati, che cede al Sorrento in trasferta e vede così allontanarsi i playoff. La LVPA, oltre a vincere, dovrà sperare in un pareggio o una sconfitta della Palmese contro la Casertana per potersi qualificare a dei playoff inseguiti per tutta la stagione. Una rincorsa rispecchiata nel match col Sorrento, che la Lupa ha dovuto provare ad aggiustare già dopo solo un minuto, con Cuccurullo che sugli sviluppi di un angolo ha dato il vantaggio ai padroni di casa campani. Per il pareggio tocca attendere il secondo tempo, con Giannetti che sugli sviluppi di una punizione dal limite sfrutta la sua chance e dà una nuova speranza alla Lupa. Il Frascati però deve cedere nel finale, nonostante il forcing è il Sorrento a passare con il gol di La Monica su assist di Herrera. E ora per il Frascati sarà un'ultima giornata da vivere con un orecchio agli altri campi.

SORRENTO - LVPA FRASCATI 2-1

SORRENTO Del Sorbo, G. Todisco, F. Todisco, La Monica (34’st Carotenuto, 42’st Maresca), Cacace, Fusco, Scala (42’st Bisceglia), Cuccurullo (8’st Erradi), Badje, Herrera, Petito (37’st Simonetti) PANCHINA Cervellera, Tufano, Gaetani, Gargiulo ALLENATORE Maiuri

LVPA FRASCATI Casagrande (27’st Palmieri), Avellini, Frosali (23’st D’Angelo), Giannetti, Traditi, Sabelli, Sabatini (37’st Ferraro), Armini (27’st Pompili), Senesi (20’st Silvestri), Ruggeri, Persano PANCHINA Molinari, Rufo, Marras, Panella ALLENATORE Chiappara

MARCATORI Cuccurullo 1’pt (S), Giannetti 10’st (L), La Monica 21’st (S)

ARBITRO D’Ambrosio di Collegno

ASSISTENTI Spatrisano di Cesena e Macripò di Siena

NOTE Ammoniti Del Sorbo, La Monica, Cacace, Sabatini, Sabelli, Persano, Pompili