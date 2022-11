Serie D girone G, seconda vittoria di fila per il Real Monterotondo

Squadra in casa

Vince la seconda di fila il Real Monterotondo, che ora bussa sempre di più alle porte della zona playoff, occupata dalla Casertana a pari punti proprio con la formazione laziale. Per piegare i sardi dell'Ilvamaddalena è servito un finale di partita di livello per il Monterotondo, che davanti ai suoi tifosi è passato in vantaggio al 74' con Baldassi, bravissimo a mettere sotto l'incrocio un tiro dalla lunga distanza. Il gol dà fiducia ai padroni di casa che chiudono il match dieci minuti dopo, con il gol da colpo di testa sugli sviluppi di un angolo di Santi.

REAL MONTEROTONDO - ILVAMADDALENA 2-0 (74' Baldassi, 84' Santi)