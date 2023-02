Serie D girone G, sconfitte per Pomezia e Real Monterotondo

Giornata amara per due delle squadre laziali del girone G di Serie D. Sconfitta pesante per la classifica del Pomezia, che si arrende all'Arzachena e non cava punti da una prestazione tutto sommato di livello contro una delle migliori squadre del campionato. Il Pomezia resta così invischiato nella zona retrocessione, con soltanto due punti di vantaggio sul COS Ogliastra al penultimo posto in zona retrocessione diretta. Stop doloroso anche per il Real Monterotondo, che contro la Casertana perde uno scontro diretto importante in ottica playoff. Succede tutto nel primo tempo, con i gol di Tringali e Bollino che mandano il Monterotondo a sei punti dalla Casertana all'ultimo posto playoff.

ARZACHENA - POMEZIA 1-0 (Manca)

CASERTANA - REAL MONTEROTONDO 2-0 (15'pt Tringali, 44'pt Bollino)