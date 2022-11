Serie D girone G, Sconfitte in trasferta per Vis Artena e Tivoli

Non sorridono Vis Artena e Tivoli, impegnate nella nona giornata del girone G di Serie D e tutte e due in trasferte campane. La prima a cadere è la Vis Artena, che sul campo della capolista e dominatrice Sorrento non va oltre l'1-0 per i campani che sono andati avanti 1-0 per il gol di Gaetani al 27' e hanno poi tenuto il vantaggio sino alla fine, vedendosi annullare il raddoppio per fuorigioco e rischiando solamente su una conclusione di Odianose. Stesso risultato ma modo diverso per il Tivoli, battuto dall'Angri per il gol al 77' del neoentrato 2004 Simone Fiore. Sia Tivoli che Vis Artena restano così invischiate in zona retrocessione, con il Tivoli quartultimo in zona playout a 11 punti e la Vis Artena penultima in zona retrocessione diretta con 10.

SORRENTO - VIS ARTENA 1-0 (27' Gaetani)

ANGRI - TIVOLI 1-0 (77' Fiore)