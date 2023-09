Serie D girone G, Prova di forza per l'Ostiamare con il Trastevere

Vetta solitaria per l'Ostiamare, che si prende tre gol e tre punti nella trasferta romana di Trastevere e vola al primo posto nel girone G di Serie D. Un derby, il primo stagionale per gli ostiensi, dominato sin dalle prime battute, complice anche il rigore assegnato e trasformato da Cardella al ventunesimo del primo tempo per un fallo di mano di Alonzi, arrivato in mezzo alla barriera della punizione battuta dallo stesso Cardella. Il Trastevere subisce il colpo e anche il gol del raddoppio, con Icardi che a fine primo tempo pesca il jolly dal limite e manda i suoi sul 2-0 alla pausa. Nella ripresa Alonzi si vede annullare un gol per fuorigioco e l'Ostiamare ne approfitta al 24', con Tomas che chiude definitivamente i conti sugli sviluppi di un calcio d'angolo.

TRASTEVERE – OSTIAMARE 0-3

TRASTEVERE Semprini, Cesari (1’st Rosati), Fragnelli, G. Santovito, Massimo (36’st Calderoni), Trasciani, Bertoldi (36’st Sebastian), Crescenzo, Alonzi, Cacheiro (10’st Mastropietro), Conti (36’st Ferramisco) PANCHINA Foschini, Giannetti, Tolomeo, Galofaro ALLENATORE Cioci

OSTIAMARE Morlupo, Pasqualoni (49’st Talamonti), Tomas, Sbardella, Pozzi, Buono (30’st Bernardini), Icardi, De Crescenzo, Sardo, Cardella (23’pt Simoncelli 36’st Cicarevic), Mencagli (33’st Casazza) PANCHINA Valori, Giusti, Ferrari, Maura ALLENATORE Perrotti

MARCATORI Cardella rig. 21’pt, Icardi 44’pt, Tomas 24’st

ARBITRO Giudice di Frosinone

ASSISTENTI D’Alessandris e Di Curzio di Frosinone

NOTE Ammoniti Trasciani, Sbardella Angoli 6-4 Rec 3’pt – 4’st