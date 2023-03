Serie D girone G, la Vis Artena inguaia il Pomezia

L'ennesimo derby laziale del girone G è fonte di tristezze per il Pomezia, che davanti ai suoi tifosi cede alla Vis Artena e resta all'ultimo posto in classifica, anche se ad un punto dai laziali del Tivoli. La sfida l'ha decisa il solito Odianose, che al 75' ha spezzato l'equilibrio in una partita molto combattuta con il gol che per l'Artena vuol dire solo cinque punti di distacco dal sogno playoff, che sembra sempre più una possibilità da poter raggiungere.

POMEZIA - VIS ARTENA 0-1 (75' Odianose)