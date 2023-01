Serie D girone G, Pomezia e Tivoli danno spettacolo

Si prospettava uno scontro salvezza ad alta tensione e così è stato tra Pomezia e Tivoli, che non si sono risparmiate in un 3-3 col fiato sospeso fino all'ultimo secondo. Il primo tempo è stato tutto a marca Pomezia, che dopo lo svantaggio iniziale di Sfanò ha reagito con il gol del pari di Teti al 14' e l'uno-due firmato in sei minuti da uno strepitoso Nanni, autore di una doppietta. Con il match che sembrava indirizzato Perrotta in avvio di secondo tempo ha ridato vita agli ospiti, che hanno spinto fino alla fine per trovare il pareggio al 41' con Fall che regala al Tivoli un punto cruciale per andare ai margini della zona playout, con il Pomezia temporaneamente costretto alla retrocessione diretta.

POMEZIA - TIVOLI 3-3 (9’ pt Sfanó (P), 14’ pt Teti (P), 24’ pt e 30’ pt Nanni (P), 3’ st Perrotta (T), 41’ st Fall (T))