Serie D girone G: Il Real Monterotondo batte il Pomezia e si prende la vetta

Continua il cammino del Real Monterotondo, che nel derby laziale contro il Pomezia trova la terza vittoria in campionato e si issa in vetta a 10 punti, in coabitazione con il Sorrento e l'Arzachena. A regalare il vantaggio al Real Monterotondo ci ha pensato Tilli, che sugli sviluppi di un calcio piazzato ha sfruttato la pessima uscita del portiere pometino Marcucci per insaccare in rete con la porta coperta soltanto dai difensori. Il raddoppio arriva nel secondo tempo con Baldassi, che da fuori area sembra poter mettere al sicuro il risultato. Massella accorcia le distanze con un bolide dalla distanza ma non è abbastanza per ribaltare il match, con il Pomezia che trova così la prima sconfitta in campionato.

POMEZIA - REAL MONTEROTONDO SCALO 1-2 (Tilli (R), Baldassi (R),