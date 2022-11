Serie D girone G, l'Angri supera il Pomezia in trasferta

Non c'è gioia e punti per il Pomezia, che davanti ai suoi tifosi crolla in casa contro i campani dell'Angri, che superano proprio il Pomezia con i loro quattordici punti, relegando i laziali al primo posto della zona playout con undici punti. A decidere il match sono stati i due colpi di Celiento e Varsi nel secondo tempo, un rapido uno-due tra il 15' e il 20' che ha indirizzato in maniera definitiva la partita nelle mani dell'Angri, che ha poi condotto fino alla fine, conquistando tre punti importantissimi per il suo campionato.

POMEZIA - ANGRI 2-0 (15'st Celiento, 20'st Varsi)