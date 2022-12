Serie D girone G, pari senza reti tra Portici e Vis Artena

Poche emozioni e nessun gol nella sfida salvezza tra Vis Artena e Portici, che si fanno male ma non riescono a concretizzare le chance arrivate. Nannini e Odianose ci provano nel primo tempo per l'Artena, ma come le occasioni di Maravolo e Maranzino per i campani il primo tempo si conclude in un nulla di fatto. Il palo di Senese per il Portici scuote gli avversari, che vanno anche in superiorità numerica per il rosso casalingo commiato a Schaper. In undici contro dieci la Vis ci prova con Odianose e Spinozzi ma senza riuscire a trovare mai la via del gol, regalando così un punto ad entrambe le contendenti.

PORTICI - VIS ARTENA 0-0