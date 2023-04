Niente da fare per il Pomezia, che contro la Palmese non trova la via del gol e in una partita equilibrata esce dalla trasferta campana con un punto. In un pareggio poco spettacolare a vincere è la noia, e con un punto che proietta i pometini al penultimo posto in classifica nel girone G di Serie D, a pari punti con il Portici e sempre in piena lotta retrocessione.

PALMESE - POMEZIA 0-0