Serie D girone G, il Nola ferma la Lupa Frascati

Pomeriggio a ritmi bassi in cui domina la noia tra Lupa Frascati e Nola, con i campani che strappano il punto ai laziali e con il Frascati che resta al quinto posto ad un solo punto di vantaggio sul Cassino. Un primo tempo senza emozioni per le due squadre, con solo D'Angelo a mettere in difficoltà i campani. Nel secondo tempo si fa sentire la Lupa, che reclama un rigore al 4' e con Armini al 9', e risponde il Nola con Palmieri, ma non è abbastanza per sfondare il muro del Nola e finisce così.

NOLA - LUPA FRASCATI 0-0