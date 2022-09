Serie D girone G, Nola amara per la Vis Artena

Cade la Vis Artena in trasferta a Nola, con i campani che colgono così la loro prima vittoria in questa stagione di Serie D. Una sfida estremamente equilibrata e risolta solo da un gol di Maggio, che al 14' del secondo tempo ha lasciato il segno sulla partita dando sostanzialmente i tre punti alla sua squadra. Resta invece a un punto in classifica la Vis Artena, che non dà seguito al buon pareggio casalingo contro la Paganese.

Nola - Vis Artena 1-0 (14'st Maggio)

Nola: Tricarico, De Lucia, Dommarco, Langella, D’orsi, Bontempo, Gonzalez, Faiello, Maggio, Chianese, Oggiano. All. Rogazzo

Vis Artena: Patitucci, Spinozzi, Angelilli, Khoris, Vasco, Carannante, Luciani, Canestrelli, Sirignano, Nannini,Intzidis. All. Foglietta