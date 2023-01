Serie D girone G, Lupa Frascati e Real Monterotondo non si fanno male

Squadra in casa

Squadra in casa Lupa Frascati

Nessun gol ma non poche occasioni nel derby laziale del girone G tra Real Monterotondo e Lupa Frascati, con i castellani che tornano a smuovere la classifica dopo quattro sconfitte consecutive mentre il Real Monterotondo si conferma, almeno temporaneamente, al quarto posto. L'occasione più clamorosa del primo tempo ce l'hanno i padroni di casa, che al 24' si vedono respingere la punizione di Gemmi sulla linea, strozzando l'urlo dei tifosi. Nella ripresa gli ospiti si svegliano e ci provano con Sabatini e Baldassi, che però vedono svanire le loro opportunità. Nel finale c'è spazio anche per l'occasione di Meledandri per il Monterotondo, ma il suo tiro muore sul fondo e le due squadre laziali si dividono la posta.

REAL MONTEROTONDO SCALO-LVPA FRASCATI 0-0

REAL MONTEROTONDO SCALO Benvenuti, Macrì, Calisto, Gianni, Santi, Melandri, Tilli (34’st Cannas), Palladini (34’st Mattei), Fontana (29’st Di Vico), Baldassi, Faccenna (46’st Carosi) PANCHINA Catarinelli, Pasqui, Nardoni, Putti, Sansotta ALLENATORE Paris

LVPA FRASCATI Casagrande, Frosali, Rufo (30’st Armini), Paolelli (8’st Giannetti), Sabatini, Traditi, Marras (21’st Ferraro), Senesi, Gemmi (21’st Sabelli), Ruggeri, Persano (8’st D’Angelo) PANCHINA Palmieri, Molinari, Pompili, Flores Heatley ALLENATORE Chiappara

ARBITRO Falleni di Livorno

ASSISTENTI Vito Martinelli di Potenza e Spagnolo di Lecce

NOTE Ammoniti Mattei, Paolelli, Gemmi, Persano, Senesi, Chiappara Angoli 3-3 Fuorigioco 3-0 Rec. 2’pt-5’st