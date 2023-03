Serie D girone G, l'Angri rimonta la Lupa Frascati

Ancora niente vittoria per la Lupa Frascati, che contro l'Angri si fa rimontare ed esce dalla zona playoff, superata dal Cassino ora sopra con un punto in più. La Lupa ha concluso sullo 0-0 un primo tempo equilibrato, con solo un'occasione di Persano da segnalare per i padroni di casa. Nel secondo tempo il match cambia ritmo e lo interpreta meglio il Frascati con D'Angelo che al 7' chiude in rete uno splendido schema da piazzato della squadra di casa. Il vantaggio però dura poco, al 14' l'Angri è già sul pari grazie al gol di Varsi su assist di Barone. La beffa per la Lupa arriva al 24', con Barone che trova anche il gol e chiude la sua grande prestazione regalando tre punti all'Angri.

LVPA FRASCATI - ANGRI 1-2

LVPA FRASCATI Casagrande, Frosali, Sabatini (6’st D’Angelo), Marras (1’st Molinari), Paolelli, Sabelli, Persano (15’st Pompili), Rufo, Gemmi, Ferraro (15’st Avellini), Senesi (31’st Flores Heatley) PANCHINA Palmieri, Traditi, Giannetti, Corradini ALLENATORE Chiappara

ANGRI Bellarosa, Riccio, Manzo, Varsi (40’st Cassata), Barone, Della Corte, Langella (33’st Vitiello), Fiore (47’st De Rosa), Visconti (10’st Umile), Fabiano (18’st Acunzo), Sall PANCHINA Esposito, Pagano, Acosta, AracriALLENATORE Condemi

MARCATORI D’Angelo 7’st (L), Varsi 14’st (A), Barone 24’st (A)

ARBITRO Campazzo di Genova

ASSISTENTI Nikolic di Merano e Forzan di Castelfranco Veneto

NOTE Ammoniti Frosali, Fabiano, Della Corte