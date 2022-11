Serie D girone G, la Vis Artena strappa il pari in 10

In condizioni difficili strappa un pari la Vis Artena, che in Sardegna riesce a rimontare lo svantaggio iniziale e nonostante l'inferiorità numerica riesce a prendere un punto nella trasferta contro l'Atletico Uri. I sardi sono passati in vantaggio al nono minuto per l'incornata di Samb, che ha permesso all'Uri di chiudere il primo tempo in vantaggio. A pareggiare al sesto minuto del secondo tempo ci pensa Vasco, con il suo tiro mancino sul secondo palo che mette di nuovo la partita in parità. Odianose va anche vicino al vantaggio, ma al 68' Canestrelli viene espulso per doppio giallo e complica la partita dei suoi, che nel finale devono resistere in dieci e vengono aiutati anche dal rosso casalingo di Brizzi che fa terminare il match sull'1-1.

ATLETICO URI - VIS ARTENA 1-1 (9'pt Samb (A), 6'st Vasco (V)