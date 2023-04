Serie D girone G, la Vis Artena stoppa la Palmese

Squadra in casa

Squadra in casa Palmese 1912

In una sfida dalle poche emozioni ne esce fuori un punto per la Vis Artena, che così facendo si porta a tre punti di vantaggio sulla zona playout, con il primo posto disponibile occupato dall'Atletico Uri. Nel secondo tempo sono i campani della Palmese a sbloccare il match, con il preciso tiro dalla distanza di Fusco che trafigge la porta di Giuliani. A trovare il pareggio però è Sirignano, che nelle battute finali sfrutta una disattenzione della difesa di casa per siglare il gol del pareggio, che regge fino alla fine nonostante il tentativo di Iadaresta.

PALMESE - VIS ARTENA 1-1

Palmese (4-3-3): Paduano; Manco, Romano, Mileto, Tribuno; Pugliese, Galdean (88' Iadaresta), Fusco; Oggiano (65' Silvestro), Puntoriere, Laringe. A disposizione: Stasi, De Lucia, Reda, Passaro, Cardone, Prevete, Iadaresta, De Feo, Silvestro. Allenatore: Pintozzi (squalificato Pietropinto)

Vis Artena (3-4-1-2): Giuliani; Fradella, Sirignano, Maini (70' Talone); Canestrelli, Rimondi (65' De Angelis), Filippini, Nannini (90' Pape); Angelilli; Manghi (60' Odianose), Gaeta. A disposizione: Baldinetti, Fagiolo, Capotosti, Gragnaniello, Cerbara. Allenatore: Maurizi

Arbitro: Rodighiero di Vicenza

Marcatori: 66' Fusco (P), 87' Sirignano (VA)