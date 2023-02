Serie D girone G, la Vis Artena sorprende il Real Monterotondo

Il derby laziale di metà classifica del girone G di Serie D è della Vis Artena, che sorprende il Real Monterotondo a casa sua con una bella prestazione che vale anche il meno due proprio rispetto al Monterotondo, ben al di fuori della zona playout. Per l'Artena è bastato un gol per tempo, con Gaeta in avvio che ha settato il tono di tutta la partita, mandando gli ospiti in vantaggio all'intervallo grazie alla sua conclusione. Nel secondo tempo è Thiam al 57' a siglare il raddoppio dell'Artena, regalando così tre punti importanti nella corsa verso la salvezza.

REAL MONTEROTONDO - VIS ARTENA 0-2 (8' Gaeta, 57' Thiam)